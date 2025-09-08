الإثنين   
   08 09 2025   
   15 ربيع الأول 1447   
   بيروت 20:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    المكتب السياسي لأنصار الله يبارك عملية مقاومين فلسطينيين في القدس ويؤكد دعم المقاومة

      بارك المكتب السياسي لحركة “أنصار الله” العملية النوعية التي نفذها مقاومان فلسطينيان، اليوم، في مدينة القدس المحتلة.

      وأكد المكتب أن تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية، وسط الإجراءات الأمنية المشددة، يعكس جسارة وصلابة الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن عملية اليوم جاءت ردًا مستحقًا على ما وصفه بـ”جرائم الإبادة والتهجير والتجويع” التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

      وأشار البيان إلى أن العملية تأتي أيضًا ردًا على الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية، بما في ذلك المداهمات والاعتقالات وتدنيس المسجد الأقصى.

      ونوه المكتب السياسي إلى أهمية صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المقاومة في الضفة وغزة أثبتت أنها عصية على الانكسار. ودعا الدول العربية إلى دعم مقاومة الشعب الفلسطيني بالمال والسلاح وبكل الوسائل المتاحة.

      وختم البيان بتجديد العهد على استمرار “معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”، وإسناد غزة وفلسطين حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

      مواضيع ذات صلة

      المُسيّرات اليمنية تُربك حسابات الاحتلال: المستوطنات تحت التهديد مجددًا

      المُسيّرات اليمنية تُربك حسابات الاحتلال: المستوطنات تحت التهديد مجددًا

      مسيّرة يمنية تخترق الدفاعات الإسرائيلية وتضرب مطار رامون قرب إيلات

      مسيّرة يمنية تخترق الدفاعات الإسرائيلية وتضرب مطار رامون قرب إيلات

      إعلام العدو: رصد 3 مسيرات أطلقت من اليمن باتجاه “اسرائيل”

      إعلام العدو: رصد 3 مسيرات أطلقت من اليمن باتجاه “اسرائيل”