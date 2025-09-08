الإثنين   
    لبنان

    الحاج حسن: الحكومة استدركت في الخامس من أيلول ما حصل في الخامس والسادس من آب

      اعتبر رئيس تكتل “نواب بعلبك”  النائب حسين الحاج حسن ان الحكومة استدركت في الخامس من أيلول ما حصل في الخامس والسادس من آب”، وأمل “أن يكون هذا الاستدراك ثابتا وغير خاضع للضغوط الأميركية، وأن يكون البيان الصادر بعد الجلسة الحكومية الأخيرة بمثابة خارطة طريق لعمل الحكومة”.

      وقال خلال لقاء سياسي إن”الحكومة قد تبنت الموقف نفسه  الذي تطرحه المقاومة، أي وقف العدوان، إعادة الأسرى، انسحاب الجيش الإسرائيلي وإطلاق ورشة الإعمار”،  مشددا على أن “الثقة بالجيش اللبناني كبيرة، لكن الموضوع في جوهره سياسي وليس عسكريا”.

      ولفت الحاج حسن إلى أن “النقاش في موضوع السلاح لا يكون إلا ضمن استراتيجية دفاع وطنية يشارك فيها الجميع”.

