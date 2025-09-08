كركي: بدء استفادة الصحافيين والمصورين من تقديمات صحيّة في الضمان

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أن “المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي أعلن من خلال مذكرة إعلامية أصدرها بتاريخ 2/9/2025 وحملت الرقم 808، أنّه استناداً إلى قرار مجلس الإدارة الرقم 1418 الصادر في جلسته عدد 1115 المنعقدة بتاريخ 14/8/2025، تقرّر إخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من أي تقديمات أخرى لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلّقة بالعناية الطبية في حالتي المرض والأمومة حصراً، من دون شمولهم بسائر تقديمات الضمان”.

وأشارت الى أن “هذا القرار يأتي ترجمة عمليّة للنهج الذي دأب المدير العام على اعتماده منذ سنوات، والهادف إلى توسعة مظلّة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العاملين مهما كانت طبيعة عملهم، وهو ما كان محور مداخلته الأخيرة كرئيس تنفيذي للجمعية العربيّة للضمان الاجتماعي، في الندوة القومية التي نظّمتها تحت عنوان: “توسعة المظلّة لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم”.

ووعد كركي بأنّه “سيضاعف جهوده لشمول شرائح إضافيّة جديدة لاسيّما المزارعين وعمّال البلديّات وخبراء المحاسبة والمعالجين الفيزيائيّين”.