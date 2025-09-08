منصة تيك توك تجتاح أوروبا بـ 200 مليون مستخدم نشط شهريًا

أكدت منصة تيك توك أن عدد مستخدميها النشطين شهريًا في أوروبا تجاوز 200 مليون شخص، أي ما يقارب ثلث سكان القارة، بارتفاع ملحوظ من 175 مليونًا فقط قبل عام.

هذا وأوضح المتحدث باسم المنصة أن إجمالي عدد مستخدمي تيك توك عالميًا يتخطى مليار شخص شهريًا، في وقت تواجه فيه الشركة تحديات تنظيمية وضغوطًا سياسية متصاعدة، خصوصًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يسعى لفرض ملكية أميركية على التطبيق في البلاد.

وفي أوروبا، لم يمر النمو المتسارع دون تكلفة؛ إذ غرّمت سلطات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي الشركة 530 مليون يورو، أي حوالي 600 مليون دولار، في مايو الماضي على خلفية انتهاكات تتعلق بالخصوصية.

وبالتوازي، كشفت رويترز أن بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك تستعد لإطلاق برنامج إعادة شراء أسهم الموظفين، بما يرفع تقييم الشركة الصينية إلى نحو 330 مليار دولار.

المصدر: cnbc arabia