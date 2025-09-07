إصابتان وأضرار في مطار “رامون” الصهيوني بعد استهدافه بطائرة مسيّرة يمنية

تعرّض مطار “رامون” في جنوب فلسطين المحتلة،بعد ظهر اليوم الأحد، لهجوم بطائرة مسيّرة أطلقت من اليمن، ما أدى إلى إصابة شخصين وأضرار مادية في المطار وفق احصاءات اولية .
وأفادت وسائل إعلام العدو بأن المسيّرة أصابت بشكل مباشر أحد العنابر داخل المطار، ما دفع سلطات الاحتلال إلى إغلاق المجال الجوي الجنوبي أمام حركة الطائرات .
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي قال إن” طائرة مُسيّرة أُطلقت من اليمن قبل قليل أصابت صالة الركاب في مطار رامون في وادي عربة. الجيش الإسرائيلي يُجري تحقيقًا في الحادث”.
المصدر: مواقع