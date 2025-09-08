الإثنين   
   08 09 2025   
   15 ربيع الأول 1447   
   بيروت 19:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطاري اللد ورامون وهدفًا حساسًا في ديمونا بفلسطين المحتلة

      أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في يافا المحتلة التي يطلق عليها العدو تسمية “تل أبيب” ومطار رامون في أم الرشراش وهدفا حساسا في ديمونة في فلسطين المحتلة.

      وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أن سلاح الجو المسير نفذ ولليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية نوعية بثلاث طائرات مسيرة استهدفت مطار اللد في يافا، ومطار رامون في أم الرشراش، وهدفا حساسا في ديمونة بفلسطين المحتلة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله.

      وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدا على ثبات موقف اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

      وباركت القوات المسلحة، العمليات الجهادية المباركة في القدس وغزة والتي أكدت حيوية الشعب الفلسطيني وقدرة شبابه على تنفيذ عمليات نوعية، كما أظهرت هشاشة الإجراءات الأمنية للعدو مهما تشدد فيها.

      وجددت التأكيد على الاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

      المصدر: المسيرة

      مواضيع ذات صلة

      المُسيّرات اليمنية تُربك حسابات الاحتلال: المستوطنات تحت التهديد مجددًا

      المُسيّرات اليمنية تُربك حسابات الاحتلال: المستوطنات تحت التهديد مجددًا

      عملية واسعة للقوات المسلحة اليمنية ضد مطار رامون وأهداف حيوية داخل عمق كيان العدو

      عملية واسعة للقوات المسلحة اليمنية ضد مطار رامون وأهداف حيوية داخل عمق كيان العدو

      مسيّرة يمنية تخترق الدفاعات الإسرائيلية وتضرب مطار رامون قرب إيلات

      مسيّرة يمنية تخترق الدفاعات الإسرائيلية وتضرب مطار رامون قرب إيلات