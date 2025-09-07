المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من الفاتيكان: لإصدار نداء عالمي يطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليته في إيقاف الحروب

شارك السيد علي السيد قاسم، بتكليف من نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، في فعاليات المؤتمر المريمي العالمي في حاضرة الفاتيكان.

المؤتمر اختتم اعماله باللقاء مع قداسة البابا لاوون الرابع عشر، حيث سلّم السيد قاسم البابا كتاباً رسمياً بإسم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان يختصر رأي الطائفة الإسلامية الشيعية في الحوار والسلام العالمي انطلاقاً من وثيقة الامام المؤسس المغيب السيد موسى الصدر، والطلب منه بإقامة الصلاة من أجل لبنان ليبقى بجناحيه الإسلامي والمسيحي سيدًا حرًا مستقلًا وطنًا نهائيًا لجميع ابنائه .

وفي التفاصيل، فقد عقدت سلسلة حوارات فعَّالة على طاولة البحث العلمي قدّم خلالها مع عدد من الكرادلة والمطارنة والآباء والأكاديميين وبإسم المجلس مجموعة توصيات لرئاسة المؤتمر جاءت كالتالي:

1) تعزيز الحوار بين الأديان كخيار إنساني واستراتيجي دائم، والانتقال به من مستوى المجاملة إلى مستوى الشراكة الفعلية في مواجهة التحديات الأخلاقية والاجتماعية المعاصرة.

2) إطلاق مبادرات مشتركة بين المؤسسات الإسلامية والمسيحية لتثبيت القيم الإلهيّة المشتركة (كرامة الإنسان، حماية الأسرة، الدفاع عن المظلومين).

3) تشكيل لجنة متابعة دوليّة منبثقة عن هذا المؤتمر، تعمل على صياغة برامج عملية في مجالات: التعليم، مكافحة الفقر، رعاية الأطفال والنساء، وحماية البيئة.

4) إصدار نداء عالمي يطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليته في إيقاف الحروب والاعتداءات، وفي مقدّمها الاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان وفلسطين، وصون القوانين والمواثيق الدولية.

5) تفعيل الدور الأكاديمي والإعلامي في نشر ثقافة الحوار، والتصدّي لمحاولات تشويه صورة الأديان أو اختزالها في صراعات طائفية أو مذهبية.

6) إحياء القيم المريمية كرمز للسلام والصفاء الروحي، وتحويلها إلى ثقافة مجتمعيّة تعزّز التضامن والتلاقي بين المؤمنين من مختلف الديانات.

المصدر: موقع المنار