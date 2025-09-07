اجتماع للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة

بدأ اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة بحضور المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر.

وواصل العدو الصهيوني اعتداءاته وخروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار في الجنوب اللبناني.

وفي هذا الاطار، افاد مراسلنا ليلاً عن استهداف العدو الية لنقل الردميات كانت تعمل في مشروع خاص يجري تنفيذه عند اطراف المالكية – سهل المعلية، حيث أطلقت طائرة مسيَّرة معادية صاروخين ما أدى الى احتراق الآلية.

وقد دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الولايات المتحدة الأميركية الى الضغط على الكيان الاسرائيلي للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، ليتمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية.

وخلال استقباله قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الاميرال براد كوبر بحضور السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، طلب الرئيس عون تفعيل عمل لجنة الاشراف على وقف الاعمال العدائية لتأمين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شهر تشرين الثاني الماضي لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والانسحاب من التلال والأراضي التي تحتلها، وإعادة الاسرى بحيث يتم تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته.