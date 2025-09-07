الأحد   
   07 09 2025   
   14 ربيع الأول 1447   
   بيروت 07:22
    دولي

    بريطانيا | توقيف أكثر من 425 شخصًا خلال تظاهرة داعمة لغزة ومجموعة “بالستاين أكشن”

      أعلنت شرطة لندن، أنّها أوقفت أكثر من 425 شخصًا خلال تظاهرة جديدة دعمًالقطاع غزة ولمجموعة “بالستاين أكشن” (التحرك من أجل فلسطين) المصنفة “إرهابية” والمحظورة منذ بداية تموز/يوليو.

      وتجمّع مئات الأشخاص أمام مبنى البرلمان البريطاني، متحدّين خطر التوقيف، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها “أنا أعارض الإبادة الجماعية” و “أنا أدعم بالستاين أكشن”.

      وجاء ذلك عقب تحذير الشرطة من أنّها لن تتردد في توقيف أي شخص يعرب صراحة عن دعمه للمجموعة.

      وقالت شرطة لندن في بيان، ليل السبت الأحد، إنها أوقفت “أكثر من 425 شخصًا على صلة بالاحتجاج”، مشيرة إلى أن “معظم هذه التوقيفات كانت بسبب دعم منظمة محظورة”.

      يُذكر أنّ مجموعة “بالستاين أكشن” أضيفت إلى قائمة المنظمات “الإرهابية” في المملكة المتحدة مطلع تموز/يوليو، فيما استنكرت جهات حقوقية بما فيها الأمم المتحدة ومنظمات مثل العفو الدولية وغرينبيس، الحظر، معتبرةً أنه تجاوز للقانون وتهديد لحرية التعبير.

      المصدر: وكالات

