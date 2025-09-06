الوزير ناصر الدين: الشراكة مع النقابات المهنية ليست خيارا بل ضرورة

قال وزير الصحة العامة في لبنان، الدكتور ركان ناصر الدين، إن “وزارة الصحة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الشراكة مع النقابات المهنية ليست خيارًا، بل ضرورة”.

وأضاف ناصر الدين، في كلمة ألقاها يوم السبت خلال افتتاح المؤتمر السنوي لنقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان: “نؤكّد التزامنا بتعزيز التعاون الدائم مع نقابة المعالجين الفيزيائيين، والعمل معها على كل طارئ وجديد، بما يضمن الارتقاء بالمهنة ودورها الوطني”.

وتابع: “نولي اهتمامًا خاصًا بتحديث القوانين والتشريعات التي تنظم هذه المهنة، وتحديدًا مشروع القانون 305 الذي تهتم به النقابة، ليبقى مواكبًا للتطوّر العلمي، ويضمن حماية حقوق المعالجين والمرضى على حدّ سواء، ويمهّد الطريق أمام النقابة للمضيّ قُدُمًا بثبات نحو مستقبلٍ أفضل”.

وفي ختام كلمته، وجّه الوزير ناصر الدين تحية إلى “كل معالج فيزيائي ومعالجة فيزيائية، يعملون بصمت وجهد في مراكز الرعاية والمستشفيات والمنازل”، مؤكدًا أن “هؤلاء هم جزء لا يتجزأ من عملية الشفاء، ومن الأمن الصحي لكل مواطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام