المفتي دريان: الحوار هو السبيل لحل الخلافات والعدو الإسرائيلي يبقى العدو الأول للأمة

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد عبد اللطيف دريان إلى الحوار بين اللبنانيين، وتغليب مصلحة الوطن فوق كل المصالح الضيقة، وترك مسألة السلاح للنقاش الجدي والمسؤول بين اللبنانيين بعيدًا عن لغة التحدي.

وخلال لقاء وطني جامع عُقد في دارة النائب فيصل كرامي في الضنية، شدّد المفتي دريان على أنّ العدو الإسرائيلي هو العدو الأول للأمة، مؤكّدًا أنّ مجرد التفكير بالتطبيع معه أمر مرفوض رفضًا قاطعًا، باعتباره كيانًا ارتكب المجازر بحق أبناء الجنوب اللبناني، ودمّر منازلهم، ولا يزال يعتدي ويدمّر في غزة.

وبمناسبة المولد النبوي الشريف، جدد المفتي دريان التأكيد على الوقوف إلى جانب أهل الجنوب اللبناني، معلنًا دعم كل جهد يهدف إلى إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي، وتقديم كامل الدعم للمواطنين في مواجهة هذا العدوان المستمر.

المصدر: موقع المنار