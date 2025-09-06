السبت   
   06 09 2025   
   13 ربيع الأول 1447   
   بيروت 16:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    المفتي دريان: الحوار هو السبيل لحل الخلافات والعدو الإسرائيلي يبقى العدو الأول للأمة

      دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد عبد اللطيف دريان إلى الحوار بين اللبنانيين، وتغليب مصلحة الوطن فوق كل المصالح الضيقة، وترك مسألة السلاح للنقاش الجدي والمسؤول بين اللبنانيين بعيدًا عن لغة التحدي.

      وخلال لقاء وطني جامع عُقد في دارة النائب فيصل كرامي في الضنية، شدّد المفتي دريان على أنّ العدو الإسرائيلي هو العدو الأول للأمة، مؤكّدًا أنّ مجرد التفكير بالتطبيع معه أمر مرفوض رفضًا قاطعًا، باعتباره كيانًا ارتكب المجازر بحق أبناء الجنوب اللبناني، ودمّر منازلهم، ولا يزال يعتدي ويدمّر في غزة.

      وبمناسبة المولد النبوي الشريف، جدد المفتي دريان التأكيد على الوقوف إلى جانب أهل الجنوب اللبناني، معلنًا دعم كل جهد يهدف إلى إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي، وتقديم كامل الدعم للمواطنين في مواجهة هذا العدوان المستمر.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      قرى الشمال احتفلت بالمولد النبوي الشريف ورفعت الشعارات الداعية للوحدة

      قرى الشمال احتفلت بالمولد النبوي الشريف ورفعت الشعارات الداعية للوحدة

      بعد وفاة زميلهم..عمال بلدية طرابلس يتوقفون عن العمل

      بعد وفاة زميلهم..عمال بلدية طرابلس يتوقفون عن العمل

      المنية شيّعت كمال معتز الخير بمأتم حاشد

      المنية شيّعت كمال معتز الخير بمأتم حاشد