العميد فدوي: الولايات المتحدة فشلت في جميع مؤامراتها ضد إيران

أكد نائب قائد الحرس الثوري الإسلامي، العميد علي فدوي، أن المؤامرات الأمريكية المستمرة ضد الجمهورية الإسلامية منذ (47) عامًا لم يُكتب لها النجاح.

وأشار العميد فدوي، خلال مراسم وداع وتقديم قائد فيلق كربلاء بمحافظة مازندران، إلى المكانة التاريخية والدور البارز لأبناء المحافظة في الدفاع عن الثورة الإسلامية، موضحًا أنها كانت دائمًا في طليعة توفير الكوادر للجبهات بما يفوق احتياجات البلاد. وأضاف أن أبناء مازندران شاركوا بفخر في مختلف جبهات المقاومة سواءً خلال فترة “الدفاع المقدس” أو في ساحات المواجهة الأخرى.

وقال فدوي: “إنه لشرف عظيم أن ينتظر آباء وأمهات مازندران بدء العمليات لإرسال أبنائهم إلى الجبهة، وهذه الروح دليل على إيمان شعب هذه المنطقة ووفائه لمبادئ الإسلام والثورة”.

وفي إشارة إلى الحروب الأخيرة التي خاضتها جبهة المقاومة، كشف العميد فدوي أن مازندران قدمت نحو (50) شهيدًا في ميادين مختلفة، من بينهم مقاتلون في القوات الجوية والصاروخية والمدرعة والدفاعية والبرية، مؤكدًا حضور أبناء المحافظة بشكل جاد وفعال في مواجهة ما وصفه بجبهة الاستكبار.

وأضاف نائب قائد الحرس الثوري أن الولايات المتحدة وحلفاءها بدأوا عداءهم منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة الإسلامية، مشيرًا إلى أن أول عملية عسكرية ضد إيران نُفذت في فبراير/شباط (1978) في كردستان، لكنها باءت بالفشل كسائر المحاولات التي تلتها، مؤكدًا أن إيران حققت النجاحات بفضل التزامها بواجباتها.

وشدد فدوي على أهمية الإيمان بالوعود الإلهية، قائلاً: “نؤمن بأن وعد الله حق، وأن النتائج بيد الله، لكن شرط تحققها هو أداء الواجبات الملقاة على عاتقنا. وإذا أديناها على أكمل وجه، فقد ضمن الله النصر، وهذه قاعدة قرآنية أثبتتها تجربتنا على مدار (47) عامًا”.

المصدر: وكالة مهر