الجيش اللبناني: توقيف مهربين وضبط معدات ومواد أولية لتصنيع المخدرات

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها، السبت، أن “دورية من مديرية المخابرات أوقفت في بلدة شبعا – حاصبيا المواطنين: (خ. ن.)، (م. ه.)، (م. ح.)، و(خ. غ.)، لقيامهم بأعمال تهريب بين الأراضي اللبنانية والأراضي السورية”.

وأضاف البيان: “كما دهمت دورية أخرى من المديرية منازل مطلوبين في بلدتي إيعات وعين بورضاي – بعلبك، وضبطت أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى معدات ومواد أولية تُستخدم في تصنيع المخدرات. وتجري المتابعة لتوقيف المطلوبين”.

واختُتم البيان بالقول “سُلِّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام