عراقجي: محادثاتي مع المسؤولين القطريين كانت مثمرة وجادة ومفيدة للغاية

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي يزور الدوحة حالياً، أن محادثاته مع المسؤولين القطريين كانت مثمرة وجادة ومفيدة للغاية، مشيراً إلى أنه “لحسن الحظ، لا توجد أي خلافات بين البلدين، وقد تم حل سوء الفهم الذي حدث بيننا بالكامل بعد زيارتي للدوحة”.

وأشاد عراقجي، في تصريح لصحيفة “الشرق” القطرية، التي أعلنت أنها ستنشر النص الكامل للحوار يوم الأحد المقبل، بنتائج لقائه مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موضحاً: “لقد نقلت خلال هذا اللقاء رسالة شفوية من رئيس الجمهورية إلى أمير قطر، وكان اللقاء مهماً ومفيداً للغاية”.

واستعرض وزير الخارجية الإيراني في الحوار الصحفي العلاقات الثنائية بين إيران وقطر، خاصة سوء الفهم الذي أعقب الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأميركية، نتيجة اعتداء الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكداً أن “سوء الفهم الذي حدث بيننا تمت معالجته بالكامل بعد هذه الزيارة”.

ولفت عراقجي إلى أن المحادثات مع الشيخ تميم، وكذلك مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كانت أيضاً مثمرة وجادة ومفيدة للغاية، موضحاً أنه “جرى استعراض مواضيع مختلفة، بدءاً بالحديث عن العلاقات الثنائية وآخر التطورات ذات الصلة”.

وأوضح الوزير أنه تم التطرق إلى سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وخاصة ما يتعلق باستئناف الحوار بين دولها، دعماً لأمنها واستقرارها، وتعزيز التعاون فيما بينها ضد هيمنة الكيان الإسرائيلي واعتداءاته على دول المنطقة، مضيفاً أن اللقاء تناول بشكل موسع الملف النووي الإيراني، موضحاً أنه شرح للأمير القطري آخر التطورات بشأن هذا الملف.

وأشار عراقجي إلى أن “أصدقاؤنا في قطر لطالما كانت لديهم وجهات نظر جيدة، وكنا على الدوام نتبادل وجهات النظر معهم، وفي هذا اللقاء أجرينا مشاورات مفيدة أيضاً”.

المصدر: وكالة ارنا