حركة الجهاد الإسلامي: قصف الأبراج في غزة اعتراف صريح بجرائم حرب صهيونية

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن تصريحات وزير الحرب في حكومة الكيان الصهيوني، يسرائيل كاتس، بشأن قصف الأبراج السكنية في مدينة غزة وطلبه من المدنيين مغادرة منازلهم، تمثل اعترافًا صريحًا وواضحًا بارتكاب جيش الاحتلال “لجرائم حرب ممنهجة” في القطاع.

وقالت الحركة إن هذه الجرائم، إلى جانب تصريح رئيس الحكومة نتنياهو حول فتح معبر رفح لترحيل سكان غزة، تؤكد أن الاحتلال ينفذ “تطهيرًا عرقيًا وحرب إبادة” أمام أنظار العالم بأسره.

وأضافت حركة الجهاد الإسلامي أن “قوى المقاومة ستواصل مواجهتها للهمجية والوحشية التي يرتكبها الاحتلال برعاية وإدارة أمريكية مباشرة”، داعية الدول والشعوب العربية إلى إدراك أن ما يجري في غزة يهدد أمنهم المباشر، ويتطلب تحركًا عاجلًا لدفع المخاطر عن أنفسهم.

المصدر: موقع المنار