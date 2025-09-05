تجمع العلماء المسلمين يدعو الحكومة اللبنانية الى ان تقوم بإصلاح ما افسدته

دعا تجمع العلماء المسلمين الحكومة اللبنانية الى “ان تقوم اليوم بإصلاح ما افسدته من خلال قراراتها السابقة، وتتراجع عن موافقتها على مقدمة ورقة الاملاءات الاميركية، وتعلن انها ليست في وارد اتخاذ أي خطوة إذا لم يلتزم العدو الصهيوني بوقف إطلاق النار والانسحاب من المناطق التي يحتلها في الجنوب اللبناني، وإعادة الاسرى ووقف اعتداءاته وخروقاته اليومية”.



وإستنكر “التجمع”، “الضغط على الحكومة اللبنانية للإصرار على سحب سلاح المقاومة، وتقديم اغراءات وهمية حول ما يمكن ان تحصل عليه فيما لو اصرت على قرارها، وحتى لو ادى ذلك الى خراب البلد وذهابه نحو الحرب الاهلية”، داعيا “العقلاء في الساحة اللبنانية للتنبيه من مخاطر الإملاءات” .



كما استنكر “بدء العدو الصهيوني بمرحلة جديدة من خطته لاحتلال غزة، والتي ابتدأها اليوم بالإغارة على “برج المشتهى السكني” في غرب مدينة غزة، ودمره تدميرا كاملا، وتهجير سكانه ضمن خطة لتدمير ممنهج لكل مدينة غزة مقدمة لتهجير أهلها الى مناطق اخرى وتعميم التهجير حتى الاحتلال الكامل لغزة”.