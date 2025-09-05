حرس الثورة الايراني: قادرون على جعل العدو يشعر بالندم إذا اندلعت الحرب

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، أن بلاده لا تبدأ بالحرب ولا تخشى منها، و”إذا اندلعت الحرب، فإن إيران قادرة على أن تجعل العدو يشعر الندم”.

ونقلت وكالة “إرنا” عن العميد نائيني قوله إنّ “الحرب الأخيرة، سببت انهيار أساس عقيدة الأمن القومي وقواعد الردع الإسرائيلية”.

وأضاف أنّ العدو الاسرائيلي شنّ العدوان على إيران بزعم ضعفها وسوء تقديرها الاستراتيجي، ظناً أنه بعد ساعات قليلة من الهجوم العسكري، سيفتح الشعب الإيراني ذراعيه ويسلم البلاد لهم، “لكن الشعب خرج إلى الشوارع فوراً ورد بقوة على العدو الواهم”.

واستطرد قائلاً “أنفقت “إسرائيل” والولايات المتحدة مليارات الدولارات لهزيمة الثورة الإسلامية والشعب الإيراني، لكنهما لم يحققا النصر. وكانت هذه الحرب دليلاً على قوة الشعب الإيراني، واقتدار القيادة العليا للحرب، وقوة القوات المسلحة”.

ولفت نائيني إلى أنّ جزءاً من هذه الحرب كان حرباً معرفية ونفسية. ويواصل العدو هذه الحرب مع إبقاء شبح الحرب على إيران. وتابع أنّ “إيران تعمل باستمرار على تعزيز قدرات الردع لتجنب الحرب وتحقيق الأمن المستدام”.

المصدر: ارنا