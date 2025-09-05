الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان الجمعة ان يكون الطقس غدا السبت، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وتبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل.

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها فوق الجبال والداخل، حتى يوم الاثنين المقبل حيث يتحول الى متقلب نسبيا بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية مركزه وسط تركيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل .

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وتبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل .

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة ، يتوقع نشوء خلايا رعدية منفردة اعتبارا من بعد الظهر شمال البلاد مع هطول أمطار محلية.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كم/س.-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام