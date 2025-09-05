لليوم الـ700 على التوالي.. الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة تتواصل

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ700 على التوالي، عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المدنيين الجائعين والنازحين، بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي، وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر فلسطينية بـ”استشهاد العديد من المواطنين جراء عدوان الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر الجمعة”، ولفتت إلى أنّ “مستشفى القدس استقبل بعد منتصف الليل شهيدين و9 إصابات، نتيجة استهداف خيمة تؤوي نازحين داخل حرم الجامعة الإسلامية جنوب غربي مدينة غزة”.

كما قصفت مدفعية الاحتلال صباح الجمعة مدينة خانيونس، فيما ارتقى 19 شهيدًا وأُصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف شققًا سكنية وخيامًا للنازحين في مناطق مختلفة من مدينة غزة منذ منتصف الليل.

وأضافت المصادر: “شنّت طائرات الاحتلال غارة في محيط موقف الشجاعية شرقي مدينة غزة، وسط قصف مدفعي عنيف”، وتابعت: “أُصيب مواطنون فجر الجمعة، إثر قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في محيط شارع اللبابيدي غرب المدينة”، وأضافت: “استُشهد مواطن وأُصيب آخرون إثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب جمعية الشبان المسيحية بحي الرمال”.

وأشارت المصادر إلى “استشهاد مواطنَين وإصابة آخرين بجروح في قصف استهدف خيمة نازحين قرب مسجد النور بشارع الثورة في حي الرمال”، ولفتت إلى “استشهاد اثنين آخرين إثر قصف شقة سكنية في عمارة سكيك بشارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة”.

وفي عدوان آخر، استُشهد مواطنان وأُصيب عدد من النازحين بعد استهداف خيمة على مفترق الأزهر غربي المدينة. كما استُشهد 3 مواطنين وأُصيب 7 آخرون إثر قصف شقة قرب مركز الأطراف الصناعية بشارع سوق اليرموك في حي الدرج وسط المدينة، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية حيي الزيتون والصبرة جنوبي غزة.

وفي استهداف جديد، قالت المصادر إن “3 مواطنين استُشهدوا وأُصيب آخرون بعد قصف خيمة نازحين داخل الجامعة الإسلامية”، كما “ارتقت شهيدة وأُصيب آخرون في استهداف مماثل للموقع ذاته”. وأضافت أنّ “قوات الاحتلال فجّرت روبوتًا مفخخًا فجر الجمعة لتدمير منازل المواطنين في منطقة جباليا النزلة شمالي القطاع”.

تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 64 ألف شهيد، و161 ألفًا و583 جريحًا، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، فيما أودت المجاعة بحياة المئات، ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل وغير مسبوق.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام