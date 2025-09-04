الخميس   
   04 09 2025   
   11 ربيع الأول 1447   
   بيروت 18:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    طيران مسيّر يُرجَّح أنه للتحالف الدولي يستهدف سيارة مدنية على طريق مطار حلب الدولي

      ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن طائرة مسيّرة استهدفت سيارة مدنية على طريق مطار حلب الدولي، من دون أن تورد تفاصيل إضافية حول الحادثة.

      وتداولت حسابات محلية على منصات التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يُظهر السيارة وهي تحترق بالكامل بعد استهدافها من قبل طيران مجهول على طريق مؤدٍ إلى المطار.

      وأفادت مصادر ميدانية بأن فرق الإسعاف هرعت فوراً إلى موقع الانفجار، فيما لا تزال حصيلة الخسائر البشرية غير معروفة حتى الآن.

      وفي السياق، أشارت وسائل إعلام سورية إلى أن الطائرة المسيّرة تابعة للتحالف الدولي، وأنها استهدفت أحد عناصر تنظيم “داعش”.

      المصدر: مواقع

      مواضيع ذات صلة

      الاحتلال الإسرائيلي يواصل توغلاته في الجنوب السوري ويداهم منازل بريف درعا

      الاحتلال الإسرائيلي يواصل توغلاته في الجنوب السوري ويداهم منازل بريف درعا

      انفجار عبوة ناسفة بمحيط المزة في دمشق

      انفجار عبوة ناسفة بمحيط المزة في دمشق

      وزراء الدفاع والداخلية والأشغال تفقّدوا المعابر الشمالية واطّلعوا على إجراءات مغادرة السوريين

      وزراء الدفاع والداخلية والأشغال تفقّدوا المعابر الشمالية واطّلعوا على إجراءات مغادرة السوريين