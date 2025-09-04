طيران مسيّر يُرجَّح أنه للتحالف الدولي يستهدف سيارة مدنية على طريق مطار حلب الدولي

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن طائرة مسيّرة استهدفت سيارة مدنية على طريق مطار حلب الدولي، من دون أن تورد تفاصيل إضافية حول الحادثة.

وتداولت حسابات محلية على منصات التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يُظهر السيارة وهي تحترق بالكامل بعد استهدافها من قبل طيران مجهول على طريق مؤدٍ إلى المطار.

وأفادت مصادر ميدانية بأن فرق الإسعاف هرعت فوراً إلى موقع الانفجار، فيما لا تزال حصيلة الخسائر البشرية غير معروفة حتى الآن.

وفي السياق، أشارت وسائل إعلام سورية إلى أن الطائرة المسيّرة تابعة للتحالف الدولي، وأنها استهدفت أحد عناصر تنظيم “داعش”.

