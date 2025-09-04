وزير الدفاع الإيراني: منظمة شنغهاي للتعاون قد تشكل تحالفات أمنية مستقبلًا

قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد عزيز نصير زاده، إن منظمة شنغهاي للتعاون يمكن أن توسع نشاطاتها مستقبلاً وتشكل تحالفات أمنية مؤثرة، وفق المسار الذي تتبعه حاليًا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير، حيث استعرض نتائج زيارة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له إلى الصين. وأوضح نصير زاده، الذي رافق الرئيس مسعود بزشكيان في الزيارة، أن المحادثات على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون شملت مناقشات مع مسؤولي الدول الأعضاء حول الموضوعات الأمنية والدفاعية.

وأضاف الوزير أن المنظمة تعمل حاليًا بشكل أساسي في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات، إلا أنها قادرة مستقبلاً على تعزيز أنشطتها وتشكيل تحالفات أمنية مؤثرة.

وكان الرئيس بزشكيان قد بدأ، الأحد الماضي، زيارة للصين استمرت أربعة أيام للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى حضور مراسم الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.

المصدر: وكالة ارنا