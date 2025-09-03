حماس: لا نزال ننتظر رد العدو على المقترح الذي قدّمه الوسطاء

قالت حركة حماس في بيان لها مساء الأربعاء: “لا نزال ننتظر رد العدو الصهيوني على المقترح الذي قدّمه الوسطاء لنا في 18 أغسطس/آب الماضي، والذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية”.

وجدّدت الحركة تأكيدها على “استعدادها للذهاب إلى صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع أسرى العدو لدى المقاومة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، ضمن اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، وانسحاب كافة قوات الاحتلال من كامل القطاع، وفتح المعابر لإدخال احتياجات القطاع كافة، وبدء عملية الإعمار”.

كما جدّدت الحركة “التأكيد على موافقتها على تشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزة كافة، وتحمل مسؤولياتها فورًا في كل المجالات”.

المصدر: موقع المنار