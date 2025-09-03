دعوات مقدسية لشدّ الرحال إلى الأقصى في ذكرى المولد النبوي

انطلقت دعوات مقدسية واسعة لحثّ الفلسطينيين على شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، يوم غدٍ الخميس، للرباط في رحابه والمشاركة في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكدت الدعوات على أهمية الحضور المكثف في باحات الأقصى، بما يعكس الارتباط العميق للفلسطينيين والمسلمين بالمسجد المبارك، ويُسهم في مواجهة محاولات الاحتلال والمستوطنين فرض واقع جديد فيه.

ودعا القائمون على الفعاليات أبناء القدس وفلسطين والداخل المحتل إلى إحياء المناسبة من خلال تلاوة القرآن الكريم، والأناشيد الدينية، والابتهالات، إلى جانب تنظيم حلقات الذكر داخل المسجد الأقصى، بما يعبّر عن مكانة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في وجدان المسلمين.

وتأتي هذه الدعوات في ظل تحذيرات مقدسية متصاعدة من اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق المصلين والمرابطين، تزامناً مع دعوات أطلقها المستوطنون لتنفيذ اقتحامات جديدة للمسجد خلال الأيام المقبلة.

المصدر: مواقع