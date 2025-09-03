غارات إسرائيلية تستهدف بلدات جنوبية وتخلف شهيدين وجريحين

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على عدد من البلدات في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط شهيدين وإصابة طفلين بجروح.

فقد استُهدف منزل في منطقة “شعب القلب” بأطراف بلدة شبعا، وأدى القصف إلى استشهاد مواطن وإصابة طفلين بجروح متفاوتة، بحسب ما أفاد مراسل المنار.

وأشار مراسلنا إلى أنه وفي بلدة ياطر، استشهد مواطن آخر إثر غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارته.

كما تعرضت أطراف بلدة كفرشوبا لرشقات رشاشة أطلقها موقع العدو في رويسات العلم، فيما أغارت الطائرات الحربية على مبنى وعدد من المحال التجارية بين بلدتي الزرارية والخرايب، ما ألحق أضرارًا مادية جسيمة.

المصدر: موقع المنار