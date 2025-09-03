بالفيديو | كتائب المجاهدين تقصف تجمعاً لجنود الاحتلال الصهيوني جنوب حي الزيتون

وزّع الإعلام العسكري لكتائب المجاهدين مشاهد تُظهر لحظة قصف مجاهدي الكتائب لتجمع لجنود العدو الصهيوني في منطقة البرعصي جنوب حيّ الزيتون، باستخدام قذائف هاون عيار 60 ملم النظامية.

وأكدت الكتائب في بيان مقتضب تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة في صفوف قوات الاحتلال.

ومن جانبها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مجاهديها تمكنوا أمس الثلاثاء من استهداف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في محيط مسجد صلاح الدين جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كما دكت الكتائب تجمعًا لجنود وآليات العدو في موقع الحاج فضل جنوب حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون، مؤكدة تحقيق إصابات دقيقة في صفوف قوات الاحتلال.

المصدر: موقع المنار