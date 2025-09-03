الرئيس نبيه بري: المولد النبوي الشريف فرضة لاستلهام القيم

عشية مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وجّه دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري التهاني إلى اللبنانيين عامة، والمسلمين وشعوب الأمتين العربية والإسلامية خاصة، بمناسبة هذه الذكرى المباركة.

وفي بيان له، أعرب الرئيس بري عن أمله بأن تكون هذه المناسبة محطة لاستعادة وتجسيد سيرة النبي العربي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، الذي جمع الناس على اختلاف ألوانهم وأعراقهم على الكلمة السواء، وقيّمهم بالصدق والعدل والوحدة ومكارم الأخلاق والرحمة للعالمين.

وأكد بري أن المناسبة تشكّل فرصة لاستلهام قيم المولد المباركة كنور يخرج الأمة من ظلمات التفرقة إلى رحاب الوحدة، ويعيد إليها توازنها في زمن يسود فيه فقدان الرؤية والقدرة على التمييز بين الحق والباطل، وبين العدو والصديق، وبين الهدى والضلال، وبين المحبة والكراهية، وبين الحرية والعبودية، وبين حق التحرر وباطل الاحتلال.

وختم الرئيس بري بالقول: “المولد النبوي الشريف هو مولد وموعد دائم لولادة الكرامة الإنسانية، وللعدل، وللأمل… ولن نفقد الأمل.”

المصدر: موقع المنار