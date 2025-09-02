وحدة الأنشطة الإعلامية تطلق شعار مناسبة ولادة الرسول الأعظم وأسبوع الوحدة الإسلامية: “أمّة واحدة”

أطلقت وحدة الأنشطة الإعلامية شعار مناسبة ولادة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلّم) وحفيده الإمام الصادق (عليه السلام) وأسبوع الوحدة الإسلامية تحت عنوان “أمّة واحدة”.

تكتسب هذه المناسبة هذا العام طابعًا استثنائيًا، نظرًا للتحديات الكبيرة التي تواجه الأمة الإسلامية، ولصادفها مرور ألف وخمسمئة عام على الولادة المباركة لرسول الرحمة (صلى الله عليه وآله وسلّم).

ويستند الشعار إلى قوله تعالى: «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً» (الأنبياء: 92، المؤمنون: 52)، حيث كرّرت الآيتان الكريمتان كلمة “أمة” للتأكيد على أن الوحدة بين المسلمين ليست خيارًا بل واجبًا إلهيًا، وأن توحيد الجهود لمواجهة الشقاق والانقسام ضرورة لتعزيز قوة الأمة وحفظ أمنها.

وتوضح التأكيدات الكثيرة في الآيتين أن الوحدة بين المسلمين مفتاح قوة الأمة وصمام أمانها، ما يجعل السعي لتحقيقها مسؤولية دينية واجتماعية على جميع أفراد الأمة.

المصدر: موقع المنار