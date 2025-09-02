مدينة الهرمل تودع المؤرخ والكاتب والباحث سعدون حمادة

ودعت مدينة الهرمل واحدا من رجالاتها الكبار الفقيد الدكتور سعدون تنال حمادة، الذي نظم له المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعائلة الفقيد بعد وصوله إلى المدينة، حفلا تأبينيا، حضره النائب إيهاب حمادة ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائب حسين الحاج حسن ممثلا قيادة حزب الله، النائب ملحم الحجيري، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وزراء سابقون وحشد من الفعاليات والأهالي.

والقى الشيخ الخطيب كلمة أبن فيها الراحل الكبير الذي كتب تاريخ الشيعة في لبنان، هذه الطائفة التي قدمت أغلى التضحيات في سبيل هذا الوطن.

تقرير: غسان قانصوه

المصدر: موقع المنار