وفد من روابط الأساتذة والمعلمين يبحث الاستعدادات للعام الدراسي مع وزارة التربية

تابع وفد من روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي، ضمّ الأساتذة حسين جواد، حيدر إسماعيل وفاروق الحركة، التحضيرات للعام الدراسي الجديد خلال اجتماع مع المستشارين المعنيين في مكتب وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي. وتركّز البحث حول أيام التدريس الأسبوعية، وسبل تعويض الفاقد التعليمي، إضافة إلى مطالب أفراد الهيئة التعليمية.

وتحدث باسم الوفد رئيس رابطة التعليم الأساسي، الأستاذ حسين جواد، فقال:”موضوع اعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعيًا بدأ منذ ثلاث سنوات في عهد الوزير الدكتور عباس الحلبي، ولم يكن خيارًا ترفيًّا، بل جاء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المعلمون. حينها اضطررنا إلى المطالبة بالأربعة أيام بما يتناسب مع واقع الرواتب التي نتقاضاها. واليوم، وبعد أن بقيت الظروف المعيشية على حالها، استمر العمل بهذا النظام.

مطلبنا كروابط واضح: نريد العودة إلى خمسة أيام تدريس، لكن بشرط أن تعود رواتبنا إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. كل رابطة من الروابط الثلاث اجتمعت مع الوزيرة، وكان المطلب واحدًا: الإبقاء على أربعة أيام تدريس إلى حين استعادة الرواتب قيمتها الفعلية”.

وأضاف جواد: “وزيرة التربية أبدت تجاوبًا مع الطرح، وأعربت مثلنا عن رغبتها في عودة الأمور إلى طبيعتها وتعويض الفاقد التعليمي. وقد عرضنا أكثر من مقترح لمعالجة هذا الفاقد عبر بعض الأعمال الإضافية التي يقوم بها المعلمون، وقد لاقت الحلول استحسان الوزيرة”.

