خروقات العدو مستمرة جنوباً… وتقدم لآلياته باتجاه منطقة الغابة بمحاذاة سهل مارون الراس

أفاد مراسل المنار اليوم الثلاثاء أن دبابتي ميركافا وآلية عسكرية اسرائيلية تقدمتا أمس من موقع جبل الباط المستحدث داخل الأراضي اللبنانية بإتجاه منطقة الغابة بمحاذاة سهل مارون الراس.

وأضاف المراسل أن الجيش اللبناني توجه عبر آليتين وفان إلى المنطقة لتوثيق الخرق الاسرائيلي وما زالوا متواجدين هناك.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار، إذ ألقت مسيّرة معادية قنبلة صوتية على بلدة الوزاني الحدوديّة.

كما ألقت درون معادية مناشير في بلدة رب ثلاثين تتضمّن مزاعم بأن للمقاومة تقوم “بإعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية تحت الأرض تحت غطاء أعمال حفر وبناء”.

المصدر: موقع المنار