بوتين للرئيس الصيني: العلاقات الروسية-الصينية ارتقت إلى “مستوى غير مسبوق”

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره الصيني، شي جينبينغ، إن العلاقات بين موسكو وبكين ارتقت إلى “مستوى غير مسبوق”، وذلك خلال لقاء قمة جمعهما اليوم في العاصمة الصينية.

وتستضيف العاصمة الصينية عدداً من القادة بينهم بوتين والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، لحضور عرض عسكري غداً إحياءً لذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين لشي في تصريحات خلال البث المباشر لبدء المباحثات “يعكس تواصلنا الوثيق الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الروسية الصينية التي بلغت حالياً مستوى غير مسبوق”، مضيفاً “لقد كنا سوياً على الدوام، ونحن سوياً الآن”.

وكان الرئيسان شي وبوتين وجّها انتقادات حادة للغرب خلال افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين بشمال الصين أمس.

وبحضور حوالى 20 من قادة منطقة أوراسيا، دعا شي إلى نظام عالمي قائم على العدالة. وقال “علينا تعزيز منظور تاريخي للحرب العالمية الثانية ومعارضة عقلية الحرب الباردة ومواجهة الكتل وسياسات الترهيب” التي تنتهجها بعض الدول، في إشارة مبطنة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف شي أن “الوضع الدولي الحالي يصبح فوضوياً ومتشابكاً المهمات الأمنية والتنموية التي تواجه الدول الأعضاء تصبح أكثر تحدياً”. وتابع “فيما يشهد العالم اضطرابات وتحولات، علينا الاستمرار في المضي قدماً وتأدية مهمات المنظمة بشكل أفضل”.

المصدر: مواقع إخبارية