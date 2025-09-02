697 يوماً من العدوان على غزة… عشرات الشهداء غالبيتهم في المدينة والاحتلال ينسف مباني في جباليا

في اليوم الـ697 من حرب الإبادة على غزة واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على القطاع، كما استمر في استهداف مدينة غزة في إطار العملية التي أعلن عنها، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وسط موجة نزوح. وهنا أفاد الدفاع المدني بغزة أن “النزوح المتكرر الذي يمارسه الاحتلال هو أحد وسائل التطهير العرقي بحق الفلسطينيين”.

وفي السياق، أفاد مراسل المنار بارتقاء 54 شهيداً في القصف الصهيوني المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء. وعن آخر التطورات، معنا مدير مكتب قناة المنار في القطاع عماد عيد.

في وقت سبق أن أفادت فيه مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 36 فلسطينياً بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 27 بمدينة غزة.

كما أفادت وزارة الصحة في غزة بتسجيل 9 حالات وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، بينها 3 أطفال، خلال 24 ساعة، مما أدى إلى ارتفاع عدد ضحايا المجاعة إلى 348 شهيداً، بينهم 127 طفلاً.

وذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن من بين الشهداء في القصف الإسرائيلي على القطاع 14 من طالبي المساعدات، بينهم 9 سقطوا قرب جسر وادي غزة جنوب محور نتساريم وسط القطاع.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبان في جباليا شمالي القطاع.

وقال مجمع الشفاء الطبي إن 9 فلسطينيين بينهم أطفال استشهدوا إثر قصف إسرائيلي على منزل بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

هذا وتحدثت هيئة الإسعاف عن استشهاد 4 أشخاص وسقوط عدد من المصابين في قصف إسرائيلي على منزلين بحي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، ذكرت مصادر بمجمع ناصر الطبي أن 5 فلسطينيين من طالبي المساعدات استشهدوا بنيران قوات الاحتلال في المدينة.

كما قال الإسعاف والطوارئ في غزة إن مصابين سقطوا في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين بالمنطقة الجنوبية لمواصي خان يونس.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر: مواقع إخبارية