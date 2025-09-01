الإثنين   
   01 09 2025   
   8 ربيع الأول 1447   
   بيروت 19:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    توقيف سوري بجرم التعدي على محطة تحويل كهرباء في بلدة كامد اللوز البقاعية

      أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان لها الاثنين، أنه تم توقيف سوري بجرم التعدّي على محطة تحويل كهرباء تُغذّي بئر مياه في بلدة كامد اللوز البقاعية.

      وقال البيان “متابعةً لمهامها في رصد وضبط المخالفات التي تستهدف المرافق العامة، أوقفت دورية من مديرية البقاع الإقليمية – مكتب البقاع الغربي بتاريخ 28/8/2025، السوري (ع.ع.) بجرم التعدّي على محطة تحويل كهرباء تابعة للشبكة العامة، تُغذّي بئر المياه في بلدة كامد اللوز، وذلك بعد قيامه بسرقة خطوط كهرباء منها، بغية إعادة توزيع الطاقة على الزبائن والاستفادة المادية غير المشروعة”.

      وتابع البيان أنه “قد أُجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      “التجمع العلماء”: للاستجابة لدعوة الرئيس بري لحوار وطني للنقاش بمصير السلاح

      “التجمع العلماء”: للاستجابة لدعوة الرئيس بري لحوار وطني للنقاش بمصير السلاح

      الموت يغيّب الكاتب المؤرخ سعدون حمادة

      الموت يغيّب الكاتب المؤرخ سعدون حمادة

      مياومو اتحاد بلديات الفيحاء يحتجون على عدم انهاء معاملات قبض حقوقهم

      مياومو اتحاد بلديات الفيحاء يحتجون على عدم انهاء معاملات قبض حقوقهم