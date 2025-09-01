توقيف سوري بجرم التعدي على محطة تحويل كهرباء في بلدة كامد اللوز البقاعية

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان لها الاثنين، أنه تم توقيف سوري بجرم التعدّي على محطة تحويل كهرباء تُغذّي بئر مياه في بلدة كامد اللوز البقاعية.

وقال البيان “متابعةً لمهامها في رصد وضبط المخالفات التي تستهدف المرافق العامة، أوقفت دورية من مديرية البقاع الإقليمية – مكتب البقاع الغربي بتاريخ 28/8/2025، السوري (ع.ع.) بجرم التعدّي على محطة تحويل كهرباء تابعة للشبكة العامة، تُغذّي بئر المياه في بلدة كامد اللوز، وذلك بعد قيامه بسرقة خطوط كهرباء منها، بغية إعادة توزيع الطاقة على الزبائن والاستفادة المادية غير المشروعة”.

وتابع البيان أنه “قد أُجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام