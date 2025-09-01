المنية شيّعت كمال معتز الخير بمأتم حاشد

شيّعت بلدة المنية في شمال لبنان فقيدها الشاب كمال معتز الخير، في مأتمٍ شعبي حاشد حضره وفد كبير من حزب الله ضمّ أعضاء من المجلس السياسي، بينهم محمد صالح، ومسؤولي المناطق يتقدمهم الشيخ علي إسماعيل. كما شارك جدّ الفقيد، رئيس “المركز الوطني” كمال الخير، إلى جانب لفيف من العلماء، والنائب عن عكار محمد يحيى جدّ الفقيد لوالدته، وحشد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والحزبية والعسكرية، إضافةً إلى عدد كبير من أبناء البلدة والجوار.

تخلّل المأتم كلمات وداعية وشهادات وجدانية من أصدقاء وأقرباء ورفاق الراحل، الذين أشادوا بسيرته الحسنة، ومناقبيته، وعطائه، وقربه من الناس. وقد عُرف الشاب كمال معتز الخير خلال حرب إسناد غزة، حيث تميّز بنشاطه في دعم صمود الوافدين من قرى الجنوب والضاحية، إذ كان يمضي معظم وقته في العمل إلى جانب والده معتز الخير المعروف بمساندته ومساعدته للنازحين، عبر تقديم مختلف الإمكانات اللوجستية والخدمات الإنسانية.

المشاركون في التشييع أثنوا على الجهود التي بذلها الفقيد في المجالين الاجتماعي والصحي، مؤكدين أنّ أبناء الشمال يشهدون لمساعيه الخيّرة. وعلى الرغم من صغر سنّه، إلا أنّه تميّز بجوده واندفاعه في خدمة الناس.

وبعد مراسم التشييع، تقبّلت عائلة الفقيد التعازي، فيما ألقى أحد الشعراء قصيدة وجدانية استحضرت صفات الراحل، وبيئته، وتربيته، وأصالة بلدته وعائلته التي عُرفت بدعمها لخط المقاومة وإسنادها.

المصدر: موقع المنار