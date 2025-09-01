الرئيس بري بحث مع نائبه المستجدات وشؤونا تشريعية



إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، حيث تم البحث في تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية وعمل لجنة التحقيق البرلمانية.

وبعد اللقاء، تحدث بوصعب : “بحثنا اليوم مع دولة الرئيس بري في مواضيع عدة، إبتداء من كلمة دولة الرئيس أمس في ذكرى إخفاء الامام موسى الصدر ، هذه الذكرى التي تثبت اليوم مدى أهمية الامام ومواقفه الوطنية وشجاعته ومدى صوابية رؤيته للمستقبل، ومدى أهمية الامانة التي يحملها الرئيس بري الذي يعمل بنفس الطريقة التي عملها بها الإمام وهو يفكر بنفس المنطق وبنفس المنهج ، خاصة في الظرف الذي يمر به لبنان حاليا”.

وأضاف بو صعب:” تكملنا عن الخطر الكبير الذي يهدد لبنان، وكما رأينا ما ورد في كلمة دولة الرئيس أمس عن الخريطة الزرقاء التي رفعها نتنياهو وتحدث فيها عن الاطماع الحقيقية الموجودة لدى الجانب الاسرائيلي ، من هنا لا يمكن لنا كلبنانيين إلا ونعود لكي نكون موحدين ونعمل لمصلحة لبنان”.

وتابع :”على كل المجتمع الدولي، أن يعرف، أن لبنان في خطر ليس من الداخل إنما من الاطماع التي كانت موجودة دائما وما زالت من قبل العدو الاسرائيلي.

ولكي تسير الامور بطريقة افضل ، يجب أن نكون آخذين في الإعتبار ، أن هذا الخطر ما زال قائما. وفي نفس الوقت الوحدة الداخلية أساسية، وتطبيق كامل لدستور الطائف هو المخرج وأي موضوع يحتاج الى حوار جانبي أو حوار مباشر، حوار غير مباشر ولكن بالحوار يجب أن نذهب الى تطبيق كامل لدستور الطائف، وكما تعرفون دستور الطائف يعالج الكثير من الامور، يعالج موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ويقول انه يجب أن يكون هناك حوار وإستراتيجية دفاع وطني أو إستراتيجية أمنية كما ورد في خطاب القسم”.

واستطرد بو صعب :”الطائف يتحدث عن قانون إنتخابات عصري، إلغاء الطائفية السياسية، اللامركزية الإدارية، أعتقد صار الوقت لكي نعرف كلبنانيين أن هذه الامور التي من سنين نؤجلها ، أنه قد حان الوقت لأن نعطيها فرصة، وقد يكون التطبيق الكامل لدستور الطائف هو الحل الأفضل اليوم”.

وأضاف : من هذا المنطلق ذكرني دولة الرئيس، إنه حاول ثلاث مرات تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية في الماضي، ويمكن الآن هو الوقت الذي يجب فيه العودة لكي نبحث في ما إذا كنا نريد تطبيق دستور الطائف كاملا ، يجب أن يكون هناك حوار مع رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء ومع كل الافرقاء السياسيين المعنيين بلبنان للذهاب في هذا الإتجاه”.

وأكمل بو صعب :”في نفس الوقت تكلمنا عن التحديات الموجودة أمام الحكومة اليوم ، لمست أن الرئيس بري منفتح ومرن، ولكن في نفس الوقت هو حريص على لبنان وكرامة لبنان وعلى طريقة معالجة الامور والأزمات، وأن التحدي لا يوصل الى نتيجة، وهذا أيضا سمعته من الرئيس بري بالتفاهم وبالهدوء نصل الى النتيجة التي فيها مصلحة لبنان بالدرجة الاولى” .

وختم بو صعب :”كما بحثنا في عمل لجنة التحقيق البرلمانية، التي وإبتداء من هذا الاسبوع سوف نبدأ بعقد إجتماعات رسمية للإستماع الى الوزراء المعنيين مع كامل التفاصيل الإدارية التي إتفقنا مع الرئيس بري على تشكيلها وفقا لما ينص عليه هذا القانون”.

العريضي

والتقى بري الوزير السابق غازي العريضي وبحث معه في المستجدات السياسية وتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام