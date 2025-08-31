الأحد   
   31 08 2025   
   7 ربيع الأول 1447   
   بيروت 23:35
ArEnFrEs

    رئيس هيئة الأركان اليمني يعزّي في استشهاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ويؤكد: الرد قاسٍ وخياراتنا استراتيجية

      قدّم رئيس هيئة الأركان اليمني، اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، التعازي في استشهاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، مؤكداً أن هذه الجريمة النكراء لن تثني اليمن عن مواقفه الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني ومساندة غزة في وجه العدوان.

      وشدد الغماري على أن “العدو الصهيوني بارتكابه هذه الجريمة البشعة قد فتح أبواب الجحيم على نفسه”، مشيراً إلى أن رد القوات المسلحة اليمنية سيكون “قاسياً ومؤلماً، وبخيارات استراتيجية فاعلة ومؤثرة بإذن الله”.

      وأضاف: “نجدد العهد لقيادتنا وشعبنا أننا ماضون في تطوير قدراتنا العسكرية الاستراتيجية كماً وكيفاً، وستسمعون في القريب العاجل وتشاهدون ما يقر أعينكم ويشفي صدوركم”.

      المصدر: مواقع

