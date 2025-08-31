الرئيس بري في ذكرى الامام المُغيب السيد موسى الصدر يدعو للحوار بما يفضي الى استراتيجية دفاع وطني

في الذكرى السابعة والاربعين لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه ، أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الانفتاح على مناقشة مصير السلاح الذي هو عزّنا وشرفنا في اطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور بما يفضي الى صياغة استراتيجية للأمن الوطني تحمي لبنان وتحرّر أرضه و ليس تحت وطأة التهديد وضرب الميثاقية واستباحة الدستور والاطاحة باتّفاق وقف اطلاق النار .

واضاف الرئيس بري :”لن نساوم ولن نسامح في قضية الامام الصدر والسلطات الليبية القائمة لا تتعاون مع القضاء اللبناني وهو أمر بقدر ما يثير الاستنكار يضعها في دائرة التآمر”.

وتابع :”أيدنا ما جاء في خطاب القسم للرئيس جوزف عون، ومنفتحون لمناقشة مصير السلاح في إطار حوار توافقي”.

ورأى أن “العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرر الأرض”. وأشار إلى أن “المطروح في الورقة الأميركية يتجاوز مبدأ نزع السلاح”. وقال: “إسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية ووسعت وجودها في الجنوب اللبناني.

ولفت إلى أن “لبنان موضوع ضمن خريطة إسرائيل الكبرى وفق الحلم الإسرائيلي”. وسأل: “ألا تشكل زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي لجنوب لبنان إهانة؟”.

المصدر: موقع المنار