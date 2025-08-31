الإعلامي الحكومي: الاحتلال يواصل جرائمه ضد المدنيين في غزة ويستهدف البنية المدنية والصحية

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم ممنهجة وخطيرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، تتضمن ملاحقة المدنيين العزل، بمن فيهم النساء والأطفال، ودفع السكان نحو النزوح القسري، في جريمة ترحيل قسري مكتملة الأركان.

وأشار المكتب إلى أن الاحتلال قام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بتفجير أكثر من 80 روبوتاً مفخخاً في أحياء سكنية مدنية، في سلوك إجرامي يعكس سياسة الأرض المحروقة خلال عملياته البرية، ما أدى إلى تدمير واسع للمنازل والممتلكات، وتعريض أرواح المدنيين لأخطار جسيمة.

كما أشار البيان إلى استمرار جريمة التجويع ضد أكثر من 2.4 مليون شخص في قطاع غزة، بينهم أكثر من مليون في مدينة غزة والشمال، من خلال المنع المتعمد لدخول الغذاء والماء، في مخالفة واضحة للمادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. وأوضح المكتب أن هذه السياسة أدت إلى استشهاد أكثر من 332 شخصاً، بينهم 124 طفلاً، مع استمرار عمليات تدمير المنظومة الصحية واستهداف مقومات الحياة المدنية لمنع استمرار الحياة الطبيعية.

ورغم هذه الظروف، أكد المكتب أن أكثر من مليون فلسطيني في مدينة غزة يرفضون الرضوخ لسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي، صامدين في وجه آلة الحرب الإسرائيلية المجرمة.

وأعرب البيان عن تحية صمود الشعب الفلسطيني وإدانة الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي، محملاً الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار الإبادة الجماعية.

ودعا المكتب المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وهيئاته إلى اتخاذ موقف فاعل لوقف هذه الجرائم فوراً، حماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصة.

المصدر: المكتب الاعلامي الحكومي