“جبهة العمل” نعت رئيس الوزراء اليمني: المقاومون سيتابعون الطريق حتى القضاء على كيان العدو

توجهت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها السبت بالتعازي لأهلنا وأشقائنا في اليمن باستشهاد رئيس وزراء حكومة التغيير والبناء أحمد الرهوي مع عدد من إخوانه الوزراء، جرّاء العدوان اليهودي الصهيوني الآثم المجرم الذي استهدف صنعاء يوم الخميس الماضي.

وأكّدت الجبهة أن “كلّ هذه الجرائم والمجازر والمذابح الرهيبة البشعة الشنيعة التي يرتكبها العدو الصهيوني لن تثني الشعب الفلسطيني الأبي الصابر الصامد، ولا الشعب اليمني المجاهد المساند، ولا الشعب اللبناني المقاوم عن متابعة طريق ذات الشوكة حتى نقضي على هذه الجرثومة الآفة وهذه الزمرة الاستعلائية الفوقية الدونية في آن من البشر، الذين لا همّ لهم سوى القضاء على البشرية والإنسانية، وحتى يمنّ الله علينا بالنصر والتحرير”.

من جهة ثانية، دانت الجبهة “بشدة المجزرة الرهيبة التي اقترفها العدو اليهودي الصهيوني المجرم السبت باستهدافه مخبزاً مكتظاً في غزّة العزّة، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات بينهم العديد من الأطفال، ما يدلّ على الهمجية الدموية والعنجهية المتسلّطة الحاقدة الغادرة والمتحجرة المتغوّلة المتغلغلة في عقلية هذا العدو البائس الذي يعيش على سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ”.

وحيّت الجبهة “المجاهدين والمقاومين الأبطال في غزّة العزّة، وخصوصاً في حي الصبرة وحي الزيتون وفي خانيونس الذين سطّروا مساء الجمعة أروع الملاحم البطولية في المواجهة والانقضاض والكمائن المتنقّلة، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة اعترف بها العدو”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام