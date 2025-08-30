السبت   
    لبنان

    بيان روابط التعليم الرسمي حول انطلاقة العام الدراسي الجديد

      عقدت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي ) اجتماعًا استثنائيًّا موسعًا عبر تطبيق (meet) بحثت من خلاله انطلاقة العام الدراسي وخلصت إلى ما يلي:

      ١. التأكيد على عدم تعديل الدّوام وعدم تعديل وقت الحصّة التدريسيّة والإبقاء على 4 أيام عمل و 45 دقيقة للحصّة، وأيّ تعديل في ذلك يعني اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة؛ وإلّا يعدّ انقلابًا على التوافق الذي حصل في اجتماعات الروابط مع معالي الوزيرة وهذا سيدفعنا إلى اتّخاذ المواقف المناسبة.

      ٢. التأكيد على أنّ دوام الأيام الأربعة يجب أن يلحقه زيادة في الراتب وأجر الحصة للمتعاقدين من خلال لقاء مرتقب مع وزير المالية.

      ٣. التأكيد على ضرورة التزام وزيرة التربية بمتابعة المذكّرات المطلبية التي رفعتها الروابط خلال اجتماعاتها مع معالي الوزيرة.

      ٤. تطالب الروابط بضرورة صرف المفعول الرجعي عن الراتبين اللذين تم اقرارهما في شباط ٢٠٢٥ بدًا من ٢٠٢٤/١٠/١ وحتى تاريخ الاستفادة من المرسوم، وكان الوعد أن تُصرف على شكل مساعدة اجتماعية لمرة واحدة.

      ٥. مطالبة وزيرة التربية اصدار التعاميم التربوية من أجل حسن سير العمل في الثانويات والمهنيات والمدارس والمعاهد بالشكل الصحيح، مع ضرورة التشاور مع الروابط.

      ٦. التأكيد على ضرورة الإسراع بصرف مستحقات المراقبة والتصحيح في أقرب فرصة ممكنة.

      ٧. عقد مؤتمر صحفي للروابط الثلاث لتوضيح انطلاقة العام الدراسي وذلك يوم الثلاثاء ٢ أيلول ٢٠٢٥ الساعة ٤ في مركز رابطة الأساسي.


      إنّ روابط التعليم الرسمي تؤكّد أنها لن تتهاون بحقوق الأساتذة والمعلمين، وتصرّ الروابط على العمل بجدية لاقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة وتدعو وزارة التربية وضع رؤية كاملة تجنّبُا من اتّخاذ خطوات تصعيدية.

      المصدر: موقع المنار

