أبو عبيدة يحذر من “عواقب كارثية” لخطط الاحتلال الصهيوني في غزة

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن الخطط الإجرامية للاحتلال الصهيوني لقطاع غزة ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية، وأن الجيش الصهيوني سيدفع ثمنها من دماء جنوده، كما ستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله.

وقال أبو عبيدة في تدوينة على تليغرام: “مجاهدونا في حالة استنفار وجهوزية ومعنويات عالية، وسيقدّمون نماذج فذّة في البطولة والاستبسال، وسيلقّنون الغزاة دروساً قاسية بعون الله”.

وأضاف أن مجرم الحرب نتنياهو ووزراءه قرروا وبإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف، وإخفاء معظم جثث قتلاهم إلى الأبد، مؤكدًا أن الجيش والحكومة الصهيونية سيتحملان كامل المسؤولية عن ذلك.

وختم أبو عبيدة: “سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا، وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ظروف المخاطرة والمعيشة نفسها، وسنعلن عن كل أسير يُقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثبات لمقتله”.