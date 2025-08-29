الجمعة   
   29 08 2025   
   5 ربيع الأول 1447   
   بيروت 18:52
    عربي وإقليمي

    حماس تثمن المواقف التركية الداعمة لشعب فلسطين وتدعو إلى تصعيد الإجراءات ضد الكيان الصهيوني

      أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحًا صحفيًا ثمنت فيه المواقف التركية الداعمة للشعب الفلسطيني، في ظل الحرب الإبادة الوحشية التي يشنها العدو الصهيوني.

      وأكدت الحركة على ما أعلن اليوم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، من قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الكيان الصهيوني، وإغلاق الأجواء أمام طائراته، وفضح جرائمه وعدوانه المستمر على الفلسطينيين في قطاع غزة.

      ودعت حماس تركيا والدول العربية والإسلامية، ودول العالم الحر، إلى تصعيد الإجراءات العقابية ضد الكيان الصهيوني، وقطع كافة العلاقات معه وعزله، لإلزامه بوقف الإبادة الجماعية وتدمير قطاع غزة وكل سبل الحياة فيه، ومحاسبة قادته على جرائمهم ضد الإنسانية.

      المصدر: موقع حركة حماس

