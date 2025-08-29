الجمعة   
   29 08 2025   
   5 ربيع الأول 1447   
   بيروت 12:40
    لبنان

    الجيش اللبناني يوضح: مهماتنا نُنفذها بمسؤولية وفق قرارات السلطة السياسية

      أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بياناً أوضحت فيه ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن موقفها من المهمات الموكلة إلى المؤسسة العسكرية في المرحلة الحالية.

      وأكدت القيادة أنّ الجيش يضطلع بمهامه الوطنية بأعلى درجات المسؤولية والمهنية، وحرصاً على أمن الوطن واستقراره الداخلي، وذلك استناداً إلى قرارات السلطة السياسية، والتزاماً كاملًا بأداء الواجب مهما بلغت التحديات.

      وشدّدت على أنّ القيام بالواجب الوطني هو التزام ثابت لا تراجع عنه، مشيرةً إلى التضحيات الكبيرة التي قدّمها العسكريون من مختلف الرتب عبر المراحل، ولا سيما في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان.

      وختمت قيادة الجيش بيانها بدعوة وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة وعدم الخوض في شؤون المؤسسة العسكرية أو إطلاق التكهنات حول قراراتها، والرجوع حصراً إلى بياناتها الرسمية كمصدر موثوق للمعلومات.

      المصدر: الجيش اللبناني

