إصابتان باعتداءات العدو الإسرائيلي على نابلس بالضفة المحتلة

أصيب شابان فلسطينيان أحدهما بجروح خطيرة برصاص واعتداء العدو الإسرائيلي، خلال اقتحام شارع فيصل بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الجمعة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن “شاباً (20 عاماً) أصيب بالرصاص الحي في الرأس وصفت جروحه بالخطيرة، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومية”، وأضاف أن “شاباً آخر (22 عاماً) أصيب أيضاً برضوض، جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه”.

وتصعد قوات العدو من اعتداءاتها واقتحاماتها لمدن ومناطق الضفة الغربية المحتلة منذ انطلاق معركة “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023، بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر على قطاع غزة أدى إلى استشهاد وإصابة نحو 215 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام