مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الخميس 28-08-2025

بقلم: علي حايك

تقديم: محمد قازان

عدوانيةٌ صهيونية ٌ متمادية، ووحشيةٌ متفاقمة، من غزةَ الى صنعاءَ ومن دمشقَ الى جنوبِ لبنانَ حيثُ ارتجَّتِ المنطقةُ الواقعةُ بينَ الجرمق والمحمودية والعيشية بغاراتٍ من طائراتٍ حربيةٍ اميركيةٍ يقودُها طيارون صهاينة، وسُمِعَت اصداؤها في عمومِ لبنان، ولم يَسمع بها مَن صُمَّتْ قلوبُهم وعقولُهم قبلَ آذانِهم عن ايِّ عدوانٍ صهيوني ٍّ جائر، وما ارتجَّت دبلوماسيتُهم ولا اهتزَّت لتَكتُبَ بالحبرِ الوطنيِّ بل بدماءِ الشهداءِ شَكوًى الى المحافلِ الدولية، بدلَ الاحتفالِ بالموفدينَ الاميركيينَ الذين اَهانوا البلدَ واهلَه من اعلى منبرٍ رئاسي.. وما زالت بعضُ الاصواتِ عاليةً بلا خجلٍ تتحدثُ عن حصرٍ او نزعٍ للسلاح، وما رَفْعُ البعضِ لهذا الشعارِ فيِ ظلِّ انتهاكِ السيادةِ ووجودِ الاحتلالِ اِلا نفاقٌ وتضليلٌ لصالحِ مشاريعِ التبعية، كما اكدَ رئيسُ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائبُ محمد رعد، مضيفاً ان حصرية السلاحِ بيدِ الدولةِ لازِمُهُ حصريةُ السيادةِ بيدِها اولاً، وهي المنتهَكَةُ كلَّ يومٍ من العدوِ الصهيوني ِّ ومن كلِّ زيارةٍ للمُفوَّضينَ السامِيْنَ الاميركيينَ وغيرِ الاميركيين .. وما غَيّرت كركعةُ المنابرِ ولا كركعةُ الصحونِ على موائدِ التزلفِ السياسيِّ شيئاً بواقعِ الحالِ المأزوم، فالامورُ ليست سهلةً كما جددَ الرئيسُ نبيه بري التأكيدَ اليوم، بل تَنحُو الى مزيدٍ من التعقيد – كما قال.. وليسَ في المنطقةِ من يقولُ غيرَ ذلك، في ظلِّ عدوانٍ صهيوني ٍّ تحتَ عينِ الاميركيِّ على دمشق، تطورَ اليومَ الى انزالٍ لساعاتٍ في مِنطقةِ الكسوة قربَ العاصمة، وعدوانٍ على احياءٍ مدنيةٍ في صنعاءَ اليمنيةِ لن يُبدِّلَ بقرارِ اهلِ الحكمةِ والثباتِ الذين يَصنعونَ تاريخاً من الشرفِ والايمانِ بالقضيةِ الانسانيةِ والقومية – قضيةِ فلسطينَ واهلِها المُقَتَّلِينَ في غزةَ بقرارٍ صهيوني ٍّ اميركيٍّ وتواطؤِ بعضِ العرب.. امّا بعضُ الاوروبيينَ العالقينَ عندَ الامرِ الاميركيِّ فقد مَشَوا طريقَ التصعيدِ مجدداً معَ ايرانَ بقرارِ ابتزازٍ تَمثّلَ باعلانِ الترويكا الاوروبيةِ تفعيلَ العقوباتِ المسماةِ “آليةَ الزِّناد” على الجمهوريةِ الاسلاميةِ في عزِّ جولاتِ المفاوضاتِ النوويةِ مع تلك الترويكا، وهو ما اعتبرتهُ طهرانُ تصعيداً غيرَ مُبرَّر، ويُلغي ايَّ تبريرٍ لاستمرارِ المفاوضات ..

المصدر: موقع المنار