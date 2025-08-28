رئيس الجمهورية شكر لقرار التمديد لـ”اليونيفيل”: نأمل أن تكون الأشهر المقبلة من عملها فرصة لإنقاذ الوضع اللبناني وتثبيت الاستقرار على الحدود



شكر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لـ”أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر، الذين صوتوا بالإجماع لصالح قرار التمديد لقوات اليونيفيل حتى ٣١ كانون الأول ٢٠٢٦”.

كما شكر “خصوصا لفرنسا حاملة القلم على الجهد الذي بذلته، وللولايات المتحدة الأميركية تفهمها لظروف لبنان ودعمها للمسودة الفرنسية، كما لباقي الأعضاء على ملاحظاتهم القيمة التي خلصت الى صدور القرار”.

ونوه رئيس الجمهورية بـ”جهود المسؤولين اللبنانيين الذين واكبوا هذا الاستحقاق، من بعثة لبنان في الأمم المتحدة الى وزارة الخارجية وكل الجهات الحكومية المعنية”.

وأمل في “أن تكون الأشهر الستة عشر المقبلة من عمل اليونيفيل فرصة لإنقاذ الوضع اللبناني وتثبيت الاستقرار على حدودنا الجنوبية، وان تكون السنة الإضافية للانسحاب المهلة الثابتة لتأكيد وتثبيت سيادة لبنان على كامل حدوده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام