سلام رحب بقرار التمديد لـ”اليونيفيل” حتى 31 كانون الأول 2026



رحب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بـ”قرار مجلس الأمن الذي مدد ولاية اليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026″، شاكرا لـ”جميع الدول الأعضاء انخراطها الإيجابي في المفاوضات”، وقال: “أخص بالشكر حامل القلم، فرنسا، لجهودها البنّاءة على تأمين التوافق حوله، وكذلك كل الدول الصديقة في هذا المجلس التي أبدت تفهمها لمشاغل لبنان”.

أضاف: “إن قرار التجديد هذا هو لمدة عام وأربعة أشهر، على أن تبدأ بعده عملية انسحاب تدريجي وآمن، اعتبارا من نهاية عام 2026 وعلى مدى سنة واحدة. كما يطلب القرار من الأمين العام أن ينظر في الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفيل، بما في ذلك سبل المساعدة في ما يتعلق بالأمن ومراقبة الخط الأزرق. وجدد القرار دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلّها، وأكد ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وفقا لأحكام القرارات الدولية السابقة واتفاق الطائف، بحيث لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة، ولا سلطة إلا سلطة الحكومة”.

وتابع: “كذلك، يحث القرار المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للجيش، بما في ذلك توفير المعدات والمواد والتمويل، لضمان انتشاره الفعّال والمستدام. وأخيرا، يجدد القرار الدعوة إلى تفعيل الآلية المنصوص عليها في ترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والتعاون مع اليونيفيل لضمان التنفيذ الكامل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام