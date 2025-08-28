باسم نعيم ينتقد استقبال البحرين سفيراً إسرائيلياً: يتنافى مع مقررات قمة جدة

انتقد القيادي في حركة حماس، د. باسم نعيم، ما وصفه بـ”المشهد المهين” في المنامة، بعد استقبال البحرين لسفير إسرائيلي جديد واعتماد أوراقه الدبلوماسية “بحفاوة”، في وقت تتصاعد فيه الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال في غزة.

وقال نعيم في تصريح صحافي إنّ “دولاً عدة حول العالم تطرد سفراء الكيان بسبب جرائمه من إبادة جماعية وتطهير عرقي، وأخرى تخفّض مستوى تمثيلها، بل إنّ بعض الوزراء يستقيلون احتجاجاً على فشل حكوماتهم في كبح جماح الاحتلال ومعاقبته”، مضيفاً أنّ “ما جرى في البحرين يتناقض بشكل صارخ مع مقررات قمة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة في جدة، التي دعت إلى تحرك جماعي لتعليق عضوية الكيان في الأمم المتحدة”.

وشدد نعيم على أنّه “إن لم يكن الموقف رفضاً من أجل غزة وفلسطين، فليكن على الأقل رفضاً لتهديدات الاحتلال المعلَنة والصريحة التي تطال الأمن القومي العربي المشترك”

المصدر: مواقع