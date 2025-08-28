الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان الخميس ان يكون الطقس غدا الجمعة، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، لكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما تستقر على الساحل.

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى نهاية الاسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و 32، زحلة بين 18 و 35 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل وفوق الجبال.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، لكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما تستقر على الساحل.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى مستقرة في المناطق الساحلية.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة، تنشط الرياح في المناطق الشمالية.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة ، في الداخل من 18 الى 33 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي:758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام