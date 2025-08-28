ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات جديدة عن التضخم في الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الأربعاء 27 أغسطس/ آب، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم القادمة في الولايات المتحدة بحثاً عن مؤشرات على خفض معدلات الفائدة، بينما تواصلت المخاوف المتعلقة باستقلالية الاحتياطي الفدرالي بعد محاولة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إقالة عضوة مجلس الفدرالي ليزا كوك.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3394.49 دولار للأونصة في الساعة 02:22 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:22 بتوقيت غرينتش).

أيضاً زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.5% إلى 3448.6 دولار عند التسوية.

بيانات جديدة للتضخم

من المرتقب صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي، يوم الجمعة، وقد يُقدم مؤشرات على مسار معدلات الفائدة. ويتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6% في يوليو/ تموز على أساس سنوي، وهو ما يعادل نفس النسبة المسجلة في يونيو/ حزيران.

وعلق كبير المحللين في شركة كيتكو ميتالز، جيم ويكوف، قائلاً: “إذا كانت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) تُظهر تضخماً أقوى، فقد يبدأ ذلك في إثارة الشكوك حول قدرة الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة في سبتمبر/ أيلول”.

وأضاف ويكوف: “أعتقد أن الأمر سيتطلب رقماً قوياً للغاية للتضخم لمنع الاحتياطي الفدرالي من خفض معدلات الفائدة في سبتمبر”.

وتتوقع الأسواق احتمالاً بنسبة 87% تقريباً لخفض معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية الشهر القادم، بحسب أداة CME FedWatch.

وتزيد جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

إقالة كوك وصراع قانوني متوقع

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب إنه سيُقيل عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي، ليزا كوك، من منصبها. في المقابل، قال محامي كوك إنها سترفع دعوى قضائية لمنع ترامب من إقالتها، مما يُطلق معركة قانونية طويلة الأمد.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين خلال تعاملات يوم الثلاثاء، عقب محاولة الرئيس الأميركي إقالة كوك.

وقال الشريك الإداري لمجموعة CPM، جيفري كريستيان، إن تهديد ترامب بإقالة أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي “يؤثر سلباً على الاقتصاد ومعدلات الفائدة والدولار”.

وأضاف كريستيان: “يبقى الذهب في نطاق ضيق نسبياً، إذ يحاول الناس استشراف تداعيات ذلك على الاقتصاد”.

وعن المعادن الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 38.57 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1345.66 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1091.01 دولار.

المصدر: cnbc arabia